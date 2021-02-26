Лерос в помещении ОП назвал Ермака "г*ндоном" и послал его нах*й

Он утверждает, что пришел в приемную главы Офиса президента, однако тот к нему не вышел

Он утверждает, что пришел в приемную главы Офиса президента, однако тот к нему не вышел

Фото: из открытых источников

Внефракционный народный депутат Гео Лерос пришел в приемную руководителя Офиса президента Андрея Ермака, чтобы тот объяснил, почему за нардепом осуществляет наблюдение СБУ.

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