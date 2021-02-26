Лерос в помещении ОП назвал Ермака "г*ндоном" и послал его нах*й
Внефракционный народный депутат Гео Лерос пришел в приемную руководителя Офиса президента Андрея Ермака, чтобы тот объяснил, почему за нардепом осуществляет наблюдение СБУ.
Соответствующее видео он опубликовал в Facebook, передает RegioNews.
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Зашёл к Ермаку в гости, а он забзд*л выйти посмотреть мне в глаза. Говяжья голова, обещаю, мы скоро встретимся", - написал он в соцсети под видео.
Лерос заявил, что глава ОП Андрей Ермак испугался и не вышел к нему. Ранее нардеп сообщил, что за ним следят сотрудники Службы безопасности Украины и опубликовал документы сотрудника СБУ, который якобы следил за ним. В СБУ эту информацию отрицают.
Я нахожусь в приемной Андрея Борисовича Ермака - главы Офиса Президента Украины. Так вот, человек побоялся спуститься со мной встретиться, чтобы объяснить какого черта за мной следит СБУ. И, пользуясь случаем, хочу попросить секретаря, к ней конечно, никаких вопросов, чтобы вы передали Андрею Борисовичу Ермаку, что он г#ндон. И что будет он отвечать и за сожженный мой автомобиль, и за слежку, которая за мной идет, обязательно это передайте. И от имени всех патриотов Украины передайте ему, чтобы он шел нах#й". Спасибо", - сказал Лерос.
Напомним, 29 марта 2020 года нардеп Гео Лерос обнародовал видео, на которых брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.
Ночью 28 августа того же года народному депутату Гео Леросу, который активно критикует работу Офиса президента и Андрея Ермака, сожгли автомобиль.
12 сентября ГБР допросило фигурантов "пленок Ермака” и заявило о проведении экспертиз.