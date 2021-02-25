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25 лютого 2021, 21:56 9

В поліції назвали причину затримань під офісом партії ОПЗЖ

25 лютого 2021, 21:56 9
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Правоохоронці заявляють, що жодних обшуків в офісі партії не проводили
Правоохоронці заявляють, що жодних обшуків в офісі партії не проводили
Фото: PavlovskyNEWS
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Працівники Нацполіції затримали автобус із співробітниками охоронної фірми “Шторм” біля офісу партії ОПЗЖ згідно із планом "перехоплення", обшуки в самому офісі не проводилися.

Про це повідомляє Інтефакс-Україна із посиланням на начальника Нацполіції Києва Андрія Крищенка, передає RegioNews.

За його словами, затримання автобуса та людей, які в ньому перебували, не має стосунку до діяльності політичної партії.

У Голосіївському районі була мирна акція щодо забудови. Під'їхали два автобуси, з них вийшли люди в чорному, зробили кілька пострілів із травматичної зброї, потім поїхали. Було введено план спеціальної поліцейської операції в Києві, й під час відпрацювання затримано два автобуси", - сказав Крищенко.

Він додав, що один автобус затримали в районі вул. Шота Руставелі в Києві, ще один у Київській області.

Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 КК (хуліганство - ред.), жодного стосунку до обшуків не має", - зазначив він.

Як повідомляє "Українська правда” із посиланням на джерела в СБУ, там заперечують свою участь у слідчих діях, однак кажуть, що причиною обшуків біля офісу "Опозиційної платформи – За життя" була стрілянина у Києві.

Служба безпеки України не має відношення до проведення невідкладних слідчих дій у центрального офісу партії" Опозиційна платформа - За життя", - заявили в спецслужбі.

Нагадаємо, 25 лютого стало відомо, що у Києві обшукують офіс ОПЗЖ, відбуваються затримання.

Також повідомлялось, що у центрі столиці сталася стрілянина: уведено поліцейську операцію.

Згодом стало відомо, що правоохоронці під офісом партії ОПЗЖ затримали 9 осіб.

обшук заява поліція затримання ОПЗЖ

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