Стало відомо, які компанії потрапили в санкційний список РНБО

Санкції наклали на російські фірми і мережу магазинів "Спортмастер"

Санкції наклали на російські фірми і мережу магазинів "Спортмастер"

Фото: із відкритих джерел

Під санкції РНБО, які 20 лютого були введені в дію президентом Володимиром Зеленським, потрапила мережа магазинів "Спортмастер" і низка російських фармацевтичних та енергетичних компаній.

Про це стало відомо із рішення РНБО, яке розміщене на сайті президента, передає RegioNews.

Так, проти "Спортмастера" було запроваджено повну заборону на здійснення торговельних операцій в Україні та на транзит ресурсів і продукції територією держави.

Також у списку РНБО опинилися "Севастопольський державний університет", фармацевтичний холдинг "БІОТЕК" та великі енергетичні компанії.

Повний перелік компаній, які потрапили у список РНБО через санкції проти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, виглядає наступним чином:

Приватна компанія з обмеженою відповідальністю "Sportmaster Operations Pte. Ltd"

ТОВ "Дон Експорт" (Російська Федерація);

ТОВ "ИСС-Софт" (Російська Федерація);

ТОВ "ІндаСофт" (Російська Федерація);

ТОВ "Роузвуд Шиппінг" (Російська Федерація);

ТОВ "Торговий дім "Донські Вуглі" (Російська Федерація);

ТОВ "БІОТЕК" (Російська Федерація);

ТОВ "Гемодженікс" (Російська Федерація);

ТОВ "Медобладнання" (Російська Федерація);

ТОВ "ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДІНГ" (Російська Федерація);

Федеральний державний автономний учбовий заклад вищої освіти "Севастопольський державний університет" Міністерства науки і вищої освіти Російської Федерації;

Акціонерне товариство "НЗНП Менеджмент" (Російська Федерація);

Акціонерне товариство "Новошахтинський завод нафтопродуктів" (Російська Федерація);

Акціонерне товариство "Фармацевт плюс" (Російська Федерація);

EVIRER LTD;

GOLD NATURAL GROUP LIMITED;

KLODIUS INVESTMENTS LTD;

SANDGATE COMMERCE LTD;

WHPA AVIA LTD.

Нагадаємо, 19 лютого рішенням РНБО введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Санкції вводяться через розслідування СБУ за фінансування тероризму.

РНБО хоче повернути державі "трубу Медведчука". Територією України проходить 1433 км трубопроводу.

Ввечері 20 лютого президент Зеленський підписав указ про санкції проти Медведчука й Марченко.