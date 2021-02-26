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26 февраля 2021, 12:39 60

Члены СНБО еще не знают повестку дня заседания, - Разумков

26 февраля 2021, 12:39 60
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Проведение заседания президент Владимир Зеленский анонсировал вечером 25 февраля
Проведение заседания президент Владимир Зеленский анонсировал вечером 25 февраля
Фото: из открытых источников
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Члены СНБО еще не получили повестки дня сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Как сообщает Интерфакс-Украина, об этом во время рабочей поездки в Винницу рассказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает RegioNews.

По его словам, информация об очередном заседании СНБО появилась и была направлена ​​членам СНБО вечером 25 февраля.

Повестка дня заседания на сегодня членам СНБО предоставлена не была. Я так понимаю, что она будет передана для ознакомления непосредственно на заседании СНБО", - рассказал Разумков.

Он добавил, что в связи с рабочей поездкой в ​​Винницкую область, скорее всего не сможет участвовать в заседании.

Напомним, 19 февраля решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции вводятся из-за расследования СБУ по финансированию терроризма.

Впоследствии стало известно, какие компании попали в санкционный список СНБО. Санкции наложили на российские фирмы и сети магазинов "Спортмастер".

25 февраля Зеленский созвал новое заседание СНБО, о чем именно будут говорить чиновники пока не известно.

санкции СНБО Владимир Зеленский заявление заседание Дмитрий Разумков

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