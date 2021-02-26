Члены СНБО еще не знают повестку дня заседания, - Разумков
Члены СНБО еще не получили повестки дня сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Как сообщает Интерфакс-Украина, об этом во время рабочей поездки в Винницу рассказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает RegioNews.
По его словам, информация об очередном заседании СНБО появилась и была направлена членам СНБО вечером 25 февраля.
Повестка дня заседания на сегодня членам СНБО предоставлена не была. Я так понимаю, что она будет передана для ознакомления непосредственно на заседании СНБО", - рассказал Разумков.
Он добавил, что в связи с рабочей поездкой в Винницкую область, скорее всего не сможет участвовать в заседании.
Напомним, 19 февраля решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции вводятся из-за расследования СБУ по финансированию терроризма.
Впоследствии стало известно, какие компании попали в санкционный список СНБО. Санкции наложили на российские фирмы и сети магазинов "Спортмастер".
25 февраля Зеленский созвал новое заседание СНБО, о чем именно будут говорить чиновники пока не известно.