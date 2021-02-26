Зеленський скликав нове засідання РНБО
Президент України Володимир Зеленський скликав на 26 лютого нове засідання Ради національної безпеки й оборони.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс президента у Facebook.
Президент Володимир Зеленський збере засідання Ради національної безпеки і оборони України у зв’язку з необхідністю ухвалення оперативних рішень щодо актуальних питань державної безпеки", - йдеться у повідомленні.
Порядок денний засідання на даний момент тримається в таємниці.
Як повідомлялося раніше, 19 лютого рішенням РНБО введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Санкції вводяться через розслідування СБУ по фінансуванню тероризму.
Згодом стало відомо, які компанії потрапили в санкційний список РНБО. Санкції наклали на російські фірми і мережу магазинів "Спортмастер".