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26 лютого 2021, 08:11 318

Зеленський скликав нове засідання РНБО

26 лютого 2021, 08:11 318
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Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський скликав на 26 лютого нове засідання Ради національної безпеки й оборони. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс президента у Facebook.

Президент Володимир Зеленський збере засідання Ради національної безпеки і оборони України у зв’язку з необхідністю ухвалення оперативних рішень щодо актуальних питань державної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Порядок денний засідання на даний момент тримається в таємниці.

Як повідомлялося раніше, 19 лютого рішенням РНБО введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Санкції вводяться через розслідування СБУ по фінансуванню тероризму.

Згодом стало відомо, які компанії потрапили в санкційний список РНБО. Санкції наклали на російські фірми і мережу магазинів "Спортмастер".

РНБО санкції президент Володимир Зеленський телеканал

 
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