Депутати Чернівців закликали Зеленського розпочати судову реформу через ситуацію із вироком Сергієві Стерненку

Звернення підтримали на сесії міськради більшістю голосів

Звернення підтримали на сесії міськради більшістю голосів

Фото promin.cv.ua

Депутати Чернівецької міськради у зверненні до керівництва держави закликали дати оцінку ситуації та розпочати процес повноцінного реформування судової системи.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ІА АСС.

Сьогодні під час сесії Чернівецької міської ради депутати прийняли звернення до Президента України, Верховної Ради України, Генерального прокурора України та Уповноваженого з прав людини щодо ситуації, яка склалася із судовим вироком громадському активістові Сергієві Стерненку.

Пропозицію включити до порядку денного сесії відповідне звернення до керівництва країни подала депутатка фракції "Європейська Солідарність" Ганна Скорейко, текст звернення зачитав із трибуни депутат від фракції "Єдина Альтернатива" Тарас Прокоп.

Справа Стерненка вчергове підкреслила необхідність реформи судової системи. Тому депутатський корпус Чернівецької міської ради висловлює глибоке занепокоєння фактом порушення прав людини. Закликаємо Президента України, Генерального прокурора, депутатів Верховної Ради України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини дати належну оцінку ситауції та розпочати процес повноцінної реформи судової системи через забезпечення справедливого та неупередженого розгляду судових справ, - йдеться у зверненні.

Після включення у порядок денний відповідного проєкту рішення про розгляд цього звернення, депутати більшістю голосів підтримали це рішення. Зокрема, 28 депутатів проголосували "за".

Як повідомлялося, 23 лютого у Харкові і Чернівцях люди вийшли на акцію підтримки Сергія Стерненка. Вони заявляють, що привертають увагу до питання справедливості та корумпованості українських судів.

Того ж дня Львівська облрада звернулася до Зеленського та Венедіктової через вирок Стерненку. Вимагають забезпечити неупереджений розгляд апеляції і реформування судової системи.

Під Офісом президента протести проти вироку Стерненка переросли в зіткнення. Зіткнення почалися після того, як до правоохоронців кинули запалений фаєр.

Організатори протестів проти вироку Стерненку анонсували продовження акції в суботу. Вони заявили, що акція протесту буде безстроковою.

Нагадаємо, в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в'язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.