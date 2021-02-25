Депутаты Черновцов призвали Зеленского начать судебную реформу из-за ситуации с приговором Сергею Стерненку

Обращение поддержали на сессии горсовета большинством голосов

Обращение поддержали на сессии горсовета большинством голосов

Фото promin.cv.ua

Депутаты Черновицкого горсовета в обращении к руководству государства призвали дать оценку ситуации и начать процесс полноценного реформирования судебной системы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ИА АСС.

Сегодня во время сессии Черновицкого городского совета депутаты приняли обращение к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Генеральному прокурору Украины и Уполномоченному по правам человека относительно ситуации, которая сложилась с судебным приговором общественному активисту Сергею Стерненко.

Предложение включить в повестку дня сессии соответствующее обращение к руководству страны подала депутат фракции "Европейская Солидарность" Анна Скорейко, текст обращения зачитал с трибуны депутат от фракции "Единая Альтернатива" Тарас Прокоп.

Дело Стерненко в очередной раз подчеркнуло необходимость реформы судебной системы. Поэтому депутатский корпус Черновицкого городского совета выражает глубокую обеспокоенность фактом нарушения прав человека. Призываем Президента Украины, Генерального прокурора, депутатов Верховной Рады Украины и Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека дать надлежащую оценку ситауции и начать процесс полноценной реформы судебной системы через обеспечение справедливого и беспристрастного рассмотрения судебных дел, - говорится в обращении.

После включения в повестку дня соответствующего проекта решения о рассмотрении этого обращения, депутаты большинством голосов поддержали это решение. В частности, 28 депутатов проголосовали "за".

Как сообщалось, 23 февраля в Харькове и Черновцах люди вышли на акцию в поддержку Сергея Стерненко. Они заявляют, что привлекают внимание к вопросу справедливости и коррумпированности украинских судов.

В тот же день Львовский облсовет обратился к Зеленскому и Венедиктовой из-за приговора Стерненко. Требуют обеспечить беспристрастное рассмотрение апелляции и реформирование судебной системы.

Под Офисом президента протесты против приговора Стерненко переросли в столкновения. Столкновения начались после того, как в правоохранителей бросили зажженный файер.

Организаторы протестов против приговора Стерненко анонсировали продолжение акции в субботу. Они заявили, что акция протеста будет бессрочной.

Напомним, в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.