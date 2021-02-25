Нардепи від "Слуги народу" запропонували виключити їх з фракції через претензії у справі Стерненка

Раніше в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в'язницю на 7 років

Раніше в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в'язницю на 7 років

Фото з відкритих джерел

Низка народних депутатів з "Слуги народу" запропонували виключити їх з фракції у відповідь на претензії від керівництва фракції з приводу їх листів на підтримку активіста Сергія Стерненка.

Про це свідчать скріни листування у фракційному чаті, які знаходяться в розпорядженні "Страни", пише RegioNews.

Повідомляється, що йдеться про Віталія Безгіна, Єлизавету Богуцьку і Микиту Потураєва.

Відомо, що раніше деякі нардепи "Слуги народу" підтримали Сергія Стерненка, якого 23 лютого посадили на 7 років. Вони вимагають прозорого суду і просять президента Володимира Зеленського провести в країні судову реформу.

Нагадаємо, в Одесі суд відправив активіста Стерненко у в'язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.