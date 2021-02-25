11:58  25 лютого
Мер Івано-Франківська Марцінків розповів про нові обмеження в місті
10:32  25 лютого
Фельдман підтримав депутата міськради Харкова, якого вдарили на сесії
08:11  25 лютого
Маніпулятори та провокатори: штаб ООС звинуватив бойовиків у порушенні режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
25 лютого 2021, 13:27 30

Нардепи від "Слуги народу" запропонували виключити їх з фракції через претензії у справі Стерненка

25 лютого 2021, 13:27 30
Читайте также на русском языке
Раніше в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в'язницю на 7 років
Раніше в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в'язницю на 7 років
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Низка народних депутатів з "Слуги народу" запропонували виключити їх з фракції у відповідь на претензії від керівництва фракції з приводу їх листів на підтримку активіста Сергія Стерненка.

Про це свідчать скріни листування у фракційному чаті, які знаходяться в розпорядженні "Страни", пише RegioNews.

Повідомляється, що йдеться про Віталія Безгіна, Єлизавету Богуцьку і Микиту Потураєва.

Відомо, що раніше деякі нардепи "Слуги народу" підтримали Сергія Стерненка, якого 23 лютого посадили на 7 років. Вони вимагають прозорого суду і просять президента Володимира Зеленського провести в країні судову реформу.

Нагадаємо, в Одесі суд відправив активіста Стерненко у в'язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

суд Україна Слуга народа Сергій Стерненко фракція

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Камінь у тихе болото: як у Луцьку "За майбутнє" отримала владу, а потім мало не вляпалася у міжнародний скандал
"Готові звільнятися": що не так з індійською вакциною і що думають про неї медики
Всі публікації »
Володимир Горбач
Кирило Сазонов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram