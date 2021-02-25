Префекты и изменения в Конституцию: Зеленский назвал условия завершения децентрализации

Он призвал Верховную Раду принять изменения в основной закон

Он призвал Верховную Раду принять изменения в основной закон

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал завершить реформу децентрализации и озвучил три ключевые задачи, которые стоят перед органами государственной власти в 2021 году.

Об этом он заявил во время заседания Совета развития общин и территорий, передает RegioNews.

Первое - мы должны принять наконец изменения в Конституцию относительно отношений между центральными и местными органами власти", - подчеркнул президент.

По его словам, речь идет об институте префектов и ликвидации местных администраций.

Префекты будут контролировать соблюдение Конституции и законов на каждой территории и станут залогом унитарного устройства нашего государства. Я хотел бы призвать нардепов от всех депутатских фракций и групп принять изменения в Конституцию Украины относительно децентрализации", - добавил президент.

Второй задачей, по мнению Зеленского, является разработка и принятие нормативных актов, которые будут учитывать специфику самоуправления в городских общинах и дадут городам импульс для развития.

Глава государства отметил, что третьим заданием является разработка и принятие законодательства о местных референдумах, которые, по его мнению, усилят влияние общин на деятельность местной власти.

Мы должны выйти на окончательную форму управления на местном уровне: общины решают, люди влияют и вместе с государством контролируют", - подытожил Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что в Украине появится конгресс местных властей при президенте.