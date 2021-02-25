Козак намагається оскаржити санкції проти себе та телеканалів через Верховний суд
Народний депутат з ОПЗЖ Тарас Козак, проти якого як номінального власника телеканалів Медведчука ввели санкції, оскаржує указ президента у Верховному суді.
Про це повідомила пресслужба Верховного суду, передає RegioNews.
24 лютого 2021 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшов позов, яким оскаржується Указ Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться у повідомленні.
Позову, який надійшов до суду, присвоєно реєстраційний номер справи - № 9901/39/21.
Як повідомлялося, своїм Указом Президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.
У Зеленського називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужорідною пропагандою".
Також запровадження санкцій проти каналів Медведчука оскаржують у Верховному суді.