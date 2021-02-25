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25 лютого 2021, 11:49 13

Козак намагається оскаржити санкції проти себе та телеканалів через Верховний суд

25 лютого 2021, 11:49 13
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Фото: з відкритих джерел
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Народний депутат з ОПЗЖ Тарас Козак, проти якого як номінального власника телеканалів Медведчука ввели санкції, оскаржує указ президента у Верховному суді.

Про це повідомила пресслужба Верховного суду, передає RegioNews.

24 лютого 2021 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшов позов, яким оскаржується Указ Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться у повідомленні.

Позову, який надійшов до суду, присвоєно реєстраційний номер справи - № 9901/39/21.

Як повідомлялося, своїм Указом Президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

У Зеленського називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужорідною пропагандою".

Також запровадження санкцій проти каналів Медведчука оскаржують у Верховному суді.

суд санкції РНБО ОПЗЖ президент Тарас Козак

 
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