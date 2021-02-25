В Україну до кінця березня доставлять ще 1,5 мільйона доз вакцини — Степанов

Це буде ще одна партія індійської вакцини Oxford/AstraZeneca

Це буде ще одна партія індійської вакцини Oxford/AstraZeneca

Фото: із відкритих джерел

До кінця березня Україна за державними контрактами планує отримати ще 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в інтерв'ю телеканалу "Україна”, передає RegioNews.

У нас по контракту 2 млн доз, це те, що повинно бути поставлено в першому кварталі, до 31 березня. Ми очікували 500 тисяч доз, 500 тисяч доз приїхало. Це та кількість, на яку нам дав дозвіл на експорт уряд Індії”, - розповів Степанов.

За його словами, 500 тисяч доз вакцини, які Україна отримала напередодні, розраховані на вакцинацію 250 тисяч людей.

Таким чином, кожен провакцинований зараз громадянин отримає другу дозу саме з цієї партії, а не буде очікувати наступних. Друге щеплення має бути зроблене через 28 днів”, - додав міністр.

Нагадаємо, 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 з Індії. Обсяг першої партії AstraZeneca (Covishield) складе 500 тисяч доз.

Також стало відомо, що вакцину від COVID-19 24 лютого доставлять у майже всі регіони України.