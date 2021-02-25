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25 февраля 2021, 15:03 189

В Украину до конца марта доставят еще 1,5 миллиона доз вакцины - Степанов

25 февраля 2021, 15:03 189
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Это будет еще одна партия индийской вакцины Oxford/AstraZeneca
Это будет еще одна партия индийской вакцины Oxford/AstraZeneca
Фото: из открытых источников
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До конца марта Украина по государственным контрактам планирует получить еще 1,5 млн доз вакцины от коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью телеканалу "Украина", передает RegioNews.

У нас по контракту 2 млн доз, это то, что должно быть поставлено в первом квартале, до 31 марта. Мы ожидали 500 тысяч доз, 500 тысяч доз приехало. Это то количество, на которое нам дало разрешение на экспорт правительство Индии", - рассказал Степанов.

По его словам, 500 тысяч доз вакцины, которые Украина получила накануне, рассчитанные на вакцинацию 250 тысяч человек.

Таким образом, каждый вакцинированный сейчас гражданин получит вторую дозу именно из этой партии, а не будет ожидать последующих. Вторая прививка должно быть сделана через 28 дней", - добавил министр.

Напомним, 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 из Индии. Объем первой партии AstraZeneca (Covishield) составит 500 тысяч доз.

Также стало известно, что вакцину от COVID-19 24 февраля доставят почти во все регионы Украины.

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