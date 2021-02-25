На Одещині першим щепився проти COVID-19 лікар-інфекціоніст

Область отримала 25 900 вакцин AstraZeneca (Covishield)

Область отримала 25 900 вакцин AstraZeneca (Covishield)

Фото пресслужби Одеської ОДА

В Одеській області розпочалася вакцинація проти COVID-19. Перше щеплення в регіоні отримав лікар-інфекціоніст, завідувач дитячого відділення Одеської міської клінічної інфекційної лікарні Сергій Костенко.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Одеської ОДА.

На Одещині стартувала всеукраїнська вакцинація проти коронавірусної інфекції. Одеська область отримала 25 900 вакцин AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.

Повідомляється, що на першому етапі вакцину отримають медичні працівники стаціонарів, які надають допомогу хворим на короновірусну хворобу (таких в Одеській області — 3 547 осіб).

Перше щеплення від COVID-19 в регіоні отримав лікар-інфекціоніст, завідувач дитячого відділення Одеської міської клінічної інфекційної лікарні Сергій Костенко.

Вже давно працюю в інфекційній лікарні й добре знаю наскільки небезпечними є будь-які інфекційні захворювання. Як лікар і як батько розумію всю важливість щеплення для запобігання інфекційним хворобам. Під час нещодавнього спалаху кору ми бачили, які катастрофічні результати може мати відмова від щеплення. Нинішня пандемія триває вже рік і вакцинація зможе зупинити її та врятувати тисячі життів. Крім того, розумію, що у випадку захворювання велика кількість пацієнтів може лишитись без кваліфікованої медичної допомоги, - сказав Сергій Костенко.

Як повідомлялося, Ляшко пообіцяв, що сьогодні вакцинація проти COVID-19 розпочнеться у всіх областях країни. Вакцина вже доставлена на всі регіональні склади.