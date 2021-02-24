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24 лютого 2021, 17:03 44

Вакцину від COVID-19 сьогодні доставлять у майже всі регіони України

24 лютого 2021, 17:03 44
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Останніми вакцину отримають Івано-Франківська та Закарпатська області
Останніми вакцину отримають Івано-Франківська та Закарпатська області
Фото: koda.gov.ua
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Сьогодні, 24 лютого, вакцину від коронавірусу отримають більшість регіонів України, доставка у ще дві області завершиться в четвер.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомила голова державного підприємства "Укрмедпостач" Оксана Маринчук, передає RegioNews.

За її словами, у четвер, 25 лютого COVID-вакцину доставлять у Закарпатську та Івано-Франківську області.

Сьогодні ми повністю закриваємо всю Україну, як говорило керівництво МОЗ. Але найвіддаленіші куточки Закарпаття та Івано-Франківська область отримають вакцину завтра", - сказала Маринчук.

Нагадаємо, Черкащина - перша область в Україні, яка вже отримала вакцину.

Як відомо, у Житомирській лікарні планують розпочати вакцинацію з лікаря-чоловіка.

Як повідомлялося, вчора, в Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 з Індії. Обсяг першої партії AstraZeneca (Covishield) складе 500 тисяч доз.

Також у МОЗ кажуть, що лише 38% лікарів в Україні хочуть вакцинуватися від COVID-19. Вакцинація розпочнеться вже 24 лютого.

коронавірус вакцина Івано-Франківськ Закарпаття регіони

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