Вакцину від COVID-19 сьогодні доставлять у майже всі регіони України

Останніми вакцину отримають Івано-Франківська та Закарпатська області

Останніми вакцину отримають Івано-Франківська та Закарпатська області

Фото: koda.gov.ua

Сьогодні, 24 лютого, вакцину від коронавірусу отримають більшість регіонів України, доставка у ще дві області завершиться в четвер.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомила голова державного підприємства "Укрмедпостач" Оксана Маринчук, передає RegioNews.

За її словами, у четвер, 25 лютого COVID-вакцину доставлять у Закарпатську та Івано-Франківську області.

Сьогодні ми повністю закриваємо всю Україну, як говорило керівництво МОЗ. Але найвіддаленіші куточки Закарпаття та Івано-Франківська область отримають вакцину завтра", - сказала Маринчук.

Нагадаємо, Черкащина - перша область в Україні, яка вже отримала вакцину.

Як відомо, у Житомирській лікарні планують розпочати вакцинацію з лікаря-чоловіка.

Як повідомлялося, вчора, в Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 з Індії. Обсяг першої партії AstraZeneca (Covishield) складе 500 тисяч доз.

Також у МОЗ кажуть, що лише 38% лікарів в Україні хочуть вакцинуватися від COVID-19. Вакцинація розпочнеться вже 24 лютого.