У МОЗ не виключають, що Київська область може перейти до "помаранчевої зони" карантину

Причина - перевищення норми за виявленими випадками COVID

Причина - перевищення норми за виявленими випадками COVID

Фото з відкритих джерел

Київська область найближчим часом може перейти до "помаранчевої зони" адаптивного карантину. Причина - перевищення норми за виявленими випадками COVID.

Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я, пише RegioNews.

Згідно з даними МОЗ, 24 лютого коефіцієнт виявлення нових випадків склав 23,4% при нормі не більше 20%. Відзначимо, "помаранчева зона" вводиться при перевищенні одного з п'яти показників. Якщо протягом трьох днів будуть перевищені два показники, з'являться підстави для введення обмежень "червоної зони".

На сьогодні в зоні максимальних карантинних обмежень Чернівецька та Івано-Франківська області. В "помаранчевій зоні" знаходяться Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська та Тернопільська області. Інші регіони - в "жовтій зоні".

Нагадаємо, раніше Кабмін заборонив пасажирські перевезення у "червоній” зоні карантину.