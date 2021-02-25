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25 лютого 2021, 13:59 7

У МОЗ не виключають, що Київська область може перейти до "помаранчевої зони" карантину

25 лютого 2021, 13:59 7
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Причина - перевищення норми за виявленими випадками COVID
Причина - перевищення норми за виявленими випадками COVID
Фото з відкритих джерел
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Київська область найближчим часом може перейти до "помаранчевої зони" адаптивного карантину. Причина - перевищення норми за виявленими випадками COVID.

Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я, пише RegioNews.

Згідно з даними МОЗ, 24 лютого коефіцієнт виявлення нових випадків склав 23,4% при нормі не більше 20%. Відзначимо, "помаранчева зона" вводиться при перевищенні одного з п'яти показників. Якщо протягом трьох днів будуть перевищені два показники, з'являться підстави для введення обмежень "червоної зони".

На сьогодні в зоні максимальних карантинних обмежень Чернівецька та Івано-Франківська області. В "помаранчевій зоні" знаходяться Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська та Тернопільська області. Інші регіони - в "жовтій зоні".

Нагадаємо, раніше Кабмін заборонив пасажирські перевезення у "червоній” зоні карантину.

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