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25 февраля 2021, 09:46 6

Зеленский рассчитывает получить COVID-вакцину от Польши уже в марте

25 февраля 2021, 09:46 6
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Речь идет о 1,2 миллиона доз вакцины
Речь идет о 1,2 миллиона доз вакцины
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский ожидает помощи от Польши в виде 1,2 миллиона доз вакцины от коронавируса. Эта помощь может поступить в страну уже в марте.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис президента.

Сообщается, что об этом шла речь во время телефонного разговора президента Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой.

Зеленский поблагодарил Дуде за помощь от Польши 1,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca, которую поляки получат в рамках общей закупки Евросоюза. Зеленский надеется, что эти дозы Украина получит в марте, после подготовки и согласования контрактов.

Напомним, Черкасская область - первая область в Украине, которая уже получила вакцину.

Как известно, в Житомирской больнице планируют начать вакцинацию с врача-мужчины.

Как сообщалось, вчера в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 из Индии. Объем первой партии AstraZeneca (Covishield) составит 500 тысяч доз.

Также в Минздраве говорят, что всего 38% врачей в Украине хотят вакцинироваться от COVID-19. Вакцинация начнется уже 24 февраля.

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