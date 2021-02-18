Нардепи призначили нового суддю КСУ
Народні депутати підтримали кандидатуру від фракції "Слуга народу"
Народні депутати підтримали кандидатуру від фракції "Слуга народу"
Верховна Рада призначила Віктора Кичуна новим суддею Конституційного суду України. Народні депутати підтримали кандидатуру від фракції "Слуга народу".
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Ради.
Рада обирала серед таких кандидатів: Ольга Боднар-Петровська (суб'єкт подання - фракція "Батьківщина"), Віктор Кичун ("Слуга народу"), Юрій Павленко ("Опозиційна платформа "За життя"), Руслан Сидорович ("Голос").
Віктор Кичун - доцент кафедри конституційного права у Національному університеті ім. Ярослава Мудрого.
Відповідно до офіційної біографії, Віктор Кичун має також досвід роботи адвокатом.
Нагадаємо, у Зеленського відреагували на те, що судді позиваються до КСУ за недоотриманою винагородою.
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