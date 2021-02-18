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18 лютого 2021, 13:57 61

Нардепи призначили нового суддю КСУ

18 лютого 2021, 13:57 61
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Народні депутати підтримали кандидатуру від фракції "Слуга народу"
Народні депутати підтримали кандидатуру від фракції "Слуга народу"
Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада призначила Віктора Кичуна новим суддею Конституційного суду України. Народні депутати підтримали кандидатуру від фракції "Слуга народу".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Рада обирала серед таких кандидатів: Ольга Боднар-Петровська (суб'єкт подання - фракція "Батьківщина"), Віктор Кичун ("Слуга народу"), Юрій Павленко ("Опозиційна платформа "За життя"), Руслан Сидорович ("Голос").

Віктор Кичун - доцент кафедри конституційного права у Національному університеті ім. Ярослава Мудрого.

Відповідно до офіційної біографії, Віктор Кичун має також досвід роботи адвокатом.

Нагадаємо, у Зеленського відреагували на те, що судді позиваються до КСУ за недоотриманою винагородою.

судді суддя Верховна Рада Конституційний суд парламент

 
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