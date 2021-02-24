Назначенный Радой судья Конституционного суда Кичун принял присягу
Судьей КСУ стал адвокат, кандидатуру которого предложила фракция "Слуга народа"
Судьей КСУ стал адвокат, кандидатуру которого предложила фракция "Слуга народа"
Сегодня, 24 февраля принял присягу судьи Конституционного суда Украины Виктор Кичун, кандидатуру которого Верховная Рада утвердила 18 февраля.
Об этом стало известно из трансляции заседания суда, передает RegioNews.
Известно, что он принес присягу в ходе специального пленарного заседания Конституционного Суда.
На специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины состоялась торжественная церемония принятия новым судьей Конституционного Суда Украины Кичуном В.И. присяги", - сообщили в КСУ.
Во время заседания было принято Постановление Конституционного Суда о включении судьи Виктора Кичуна в состав Первого сената и в состав Первой коллегии судей Первого сената КСУ.
Напомним, 19 февраля нардепы назначили нового судью КСУ.
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