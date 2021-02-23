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23 лютого 2021, 13:25 63

Рада ухвалила закон про держслужбу з пропозиціями Зеленського

23 лютого 2021, 13:25 63
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Документ відновлює проведення конкурсів на посади на державній службі, а також розширює повноваження виконуючого обов'язки міністра
Документ відновлює проведення конкурсів на посади на державній службі, а також розширює повноваження виконуючого обов'язки міністра
Фото з відкритих джерел
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Парламент України сьогодні, 23 лютого, ухвалив закон про держслужбу. Цей закон підтримали з пропозиціями президента Володимира Зеленського.

Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Ради, пише RegioNews.

Законопроект №4531 підтримали 267 народних депутатів. Документ відновлює проведення конкурсів на посади на державній службі, а також розширює повноваження виконуючого обов'язки міністра.

Раніше Володимир Зеленський ветував цей закон, а потім вніс свої пропозиції.

Як пояснили в ОП, президент підтримує необхідність відновлення конкурсів на посади держслужби, але положення про виконання першим заступником міністра або заступниками (в період, коли посада міністра вакантна) тільки окремих повноважень міністра, є неприйнятними.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський пригрозив "слугам народу" розпуском парламенту, якщо ті не підтримають його пропозиції до закону про держслужбу.

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