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23 лютого 2021, 14:24 35

У "Слузі народу” знову заговорили про внесення в Раду кандидатури Вітренка

23 лютого 2021, 14:24 35
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Це питання можуть винести на розгляд депутатів на наступному пленарному тижні
Це питання можуть винести на розгляд депутатів на наступному пленарному тижні
Фото: із відкритих джерел
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Провладна фракція “Слуга народу” може знову внести на голосування у Верховну Раду кандидатуру Юрія Вітренка на пост міністра енергетики.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає RegioNews.

Ми проводимо консультації всередині монобільшості ... Ми повинні запропонувати прем'єр-міністру ту кандидатуру, по якій ми домовимося. Чи буде це пан Вітренко або інша людина, ми будемо працювати над цим", - сказав нардеп.

Він додав, що це питання можуть винести на розгляд Верховної Ради на наступному пленарному тижні.

Якщо в понеділок, наприклад, на засіданні фракції ми визначимося, що ми далі вносимо кандидатуру Юрія Юрійовича, то будемо вносити... Все-таки проголосований міністр - це проголосований міністр. А, по-друге, ми все-таки хотіли б, щоб Вітренко був першим віце-прем'єр-міністром", - зазначив Корнієнко.

Можливість третього голосування за призначення Вітренка під час брифінгу підтвердила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Ми обов'язково повернемося до голосування за міністра. Мене цілком влаштовує кандидатура Вітренко: у нього є розуміння, що робити, і зараз його рішення були абсолютно логічними" - сказала вона.

Нагадаємо, 23 лютого Рада ухвалила закон про держслужбу з пропозиціями Зеленського. Документ відновлює проведення конкурсів на посади на державній службі, а також розширює повноваження виконуючого обов'язки міністра.

Юрій Вітренко міністр Слуга народа Верховна Рада голосування енергетика

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