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24 февраля 2021, 17:03 28

Вакцину от COVID-19 сегодня доставят почти во все регионы Украины

24 февраля 2021, 17:03 28
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В последниюю очередь вакцину получат Ивано-Франковская и Закарпатская области
В последниюю очередь вакцину получат Ивано-Франковская и Закарпатская области
Фото: koda.gov.ua
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Сегодня, 24 февраля, вакцину от коронавируса получат большинство регионов Украины, доставка в две области завершится в четверг.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщила глава государственного предприятия "Укрмедпостач" Оксана Маринчук, передает RegioNews.

По ее словам, в четвергом, 25 февраля COVID-вакцину доставят в Закарпатскую и Ивано-Франковскую области.

Сегодня мы полностью закрываем всю Украину, как говорило руководство Минздрава. Но самые отдаленные уголки Закарпатья и Ивано-Франковская область получат вакцину завтра", - сказала Маринчук.

Напомним, Черкасская область - первая область в Украине, которая уже получила вакцину.

Как известно, в Житомирской больнице планируют начать вакцинацию с врача-мужчины.

Как сообщалось, вчера в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 из Индии. Объем первой партии AstraZeneca (Covishield) составит 500 тысяч доз.

Также в Минздраве говорят, что всего 38% врачей в Украине хотят вакцинироваться от COVID-19. Вакцинация начнется уже 24 февраля.

коронавирус вакцина Ивано-Франковск Закарпатье регионы

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