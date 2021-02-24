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24 лютого 2021, 15:10 30

Кабмін заборонив пасажирські перевезення у "червоній” зоні карантину

24 лютого 2021, 15:10 30
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Це обмеження починає діяти на території Івано-Франківської області
Це обмеження починає діяти на території Івано-Франківської області
Фото: із відкритих джерел
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Кабінет Міністрів запровадив низку нових заборон та обмежень на роботу транспорту та пасажирських перевезень для міст та регіонів “червоної” зони карантину.

Відповідну постанову уряд прийняв під час засідання у середу, 24 лютого, передає RegioNews.

Так, Кабмін пропонує заборонити у "червоній” зоні регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним, залізничним, міським електротранспортом та метрополітеном (крім транзитних перевезень).

Також уряд вирішив заборонити перевезення легковими авто, якщо кількість пасажирів, включно з водієм, становить більше п'яти осіб, не рахуючи дітей до 14 років.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, рух персонального транспорту обмежено не буде.

Він зазначив, що пасажирські перевезення службовим транспортом дозволяються за умови наявності у всіх пасажирів засобів індивідуального захисту та виключно за маршрутом, про який має бути поінформовано за два дні Нацполіцію.

Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, постанова прийнята з умовою доопрацювання в одноденний термін. Вона набуде чинності через 7 днів після ухвалення.

Нагадаємо, 23 лютого Україну поділили на зони карантину, дві області опинилися у "червоній".

24 лютого Україна повернулась до адаптивного карантину, базовим для країни став "жовтий" рівень.

Кабмін Україна карантин транспорт червона зона Обмеження

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