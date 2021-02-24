Кабмін погодив заступників голів шести облдержадміністрацій
На засіданні 24 лютого уряд ухвалив низку кадрових рішень
На засіданні 24 лютого уряд ухвалив низку кадрових рішень
У середу, 24 лютого, під час засідання Кабінет Міністрів ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, були погоджені кандидатури заступників голів обласних державних адміністрацій.
Про це в Facebook повідомив представник Уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає RegioNews.
Так, Кабінет погодив призначення:
- Начовного Івана Ілліча - заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
- Ярмольського Андрія Ігоровича - першим заступником Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
- Пашнєва Романа Сергійовича - заступником голови Миколаївської обласної державної адміністрації.
- Смачило Іванни Василівни - заступницею голови Рівненської обласної державної адміністрації.
- Медвідь Вікторії Юріївни та Савчена Тараса Григоровича заступниками голови Сумської обласної державної адміністрації.
- Семенухи Романа Сергійовича - заступником голови Харківської обласної державної адміністрації.
Нагадаємо, раніше Кабмін погодив кандидатури заступників голів Одеської, Харківської та Чернігівської ОДА.
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