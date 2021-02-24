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24 лютого 2021, 14:21 238

Кабмін погодив заступників голів шести облдержадміністрацій

24 лютого 2021, 14:21 238
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На засіданні 24 лютого уряд ухвалив низку кадрових рішень
На засіданні 24 лютого уряд ухвалив низку кадрових рішень
Фото: з відкритих джерел
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У середу, 24 лютого, під час засідання Кабінет Міністрів ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, були погоджені кандидатури заступників голів обласних державних адміністрацій.

Про це в Facebook повідомив представник Уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає RegioNews.

Так, Кабінет погодив призначення:

  • Начовного Івана Ілліча - заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
  • Ярмольського Андрія Ігоровича - першим заступником Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
  • Пашнєва Романа Сергійовича - заступником голови Миколаївської обласної державної адміністрації.
  • Смачило Іванни Василівни - заступницею голови Рівненської обласної державної адміністрації.
  • Медвідь Вікторії Юріївни та Савчена Тараса Григоровича заступниками голови Сумської обласної державної адміністрації.
  • Семенухи Романа Сергійовича - заступником голови Харківської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, раніше Кабмін погодив кандидатури заступників голів Одеської, Харківської та Чернігівської ОДА.

Кабмін призначення ОДА уряд область Кандидат

 
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