Кабмин запретил пассажирские перевозки в "красной" зоне карантина

Это ограничение начинает действовать на территории Ивано-Франковской области

Это ограничение начинает действовать на территории Ивано-Франковской области

Фото: из открытых источников

Кабинет Министров ввел ряд новых запретов и ограничений на работу транспорта и пассажирских перевозок для городов и регионов "красной" зоны карантина.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду, 24 февраля, передает RegioNews.

Так, Кабмин предлагает запретить в "красной" зоне регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным, железнодорожным, городским электротранспортом и метрополитеном (кроме транзитных перевозок).

Также правительство решило запретить перевозку легковыми авто, если количество пассажиров, включая водителя, составляет более пяти человек, не считая детей до 14 лет.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, движение персонального транспорта ограничено не будет.

Он отметил, что пассажирские перевозки служебным транспортом разрешаются при условии наличия у всех пассажиров средств индивидуальной защиты и исключительно по маршруту, о котором нужно проинформировать за два дня Нацполицию.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, постановление принято с условием доработки в однодневный срок. Оно вступит в силу через 7 дней после принятия.

Напомним, 23 февраля Украину поделили на зоны карантина, две области оказались в "красной".

24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину, базовым для страны стал "желтый" уровень.