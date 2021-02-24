09:14  24 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки выявили 5850 новых случаев
08:59  24 февраля
Прокурор Одесской области отреагировал на протесты в поддержку Стерненка
08:11  24 февраля
Двадцать нарушений за сутки: в ООС сообщают о двух раненых и одном погибшем
UA | RU
UA | RU
24 февраля 2021, 15:10 35

Кабмин запретил пассажирские перевозки в "красной" зоне карантина

24 февраля 2021, 15:10 35
Читайте також українською мовою
Это ограничение начинает действовать на территории Ивано-Франковской области
Это ограничение начинает действовать на территории Ивано-Франковской области
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Кабинет Министров ввел ряд новых запретов и ограничений на работу транспорта и пассажирских перевозок для городов и регионов "красной" зоны карантина.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду, 24 февраля, передает RegioNews.

Так, Кабмин предлагает запретить в "красной" зоне регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным, железнодорожным, городским электротранспортом и метрополитеном (кроме транзитных перевозок).

Также правительство решило запретить перевозку легковыми авто, если количество пассажиров, включая водителя, составляет более пяти человек, не считая детей до 14 лет.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, движение персонального транспорта ограничено не будет.

Он отметил, что пассажирские перевозки служебным транспортом разрешаются при условии наличия у всех пассажиров средств индивидуальной защиты и исключительно по маршруту, о котором нужно проинформировать за два дня Нацполицию.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, постановление принято с условием доработки в однодневный срок. Оно вступит в силу через 7 дней после принятия.

Напомним, 23 февраля Украину поделили на зоны карантина, две области оказались в "красной".

24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину, базовым для страны стал "желтый" уровень.

Кабмин Украина карантин транспорт красная зона Ограничение

Кабмин согласовал заместителей глав шести облгосадминистраций
24 февраля 2021, 14:21
Стало известно, сколько украинцев поддерживают санкции против Медведчука и Марченко
24 февраля 2021, 13:58
На фоне протестов из-за тюремного срока Стерненко из ОП уволился чиновник
24 февраля 2021, 12:54
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Готовы увольняться": что не так с индийской вакциной и что думают о ней медики
Амбициозный Симчишин: мэру Хмельницкого становится тесно в рамках одного города
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Виталий Бала
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua