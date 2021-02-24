Стало відомо, скільки українців підтримують санкції проти Медведчука і Марченко

52% вважають, що санкції викликані проросійською діяльністю Медведчука

52% вважають, що санкції викликані проросійською діяльністю Медведчука

Фото: УНІАН

Про введення санкцій проти проросійського політика Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко добре знають 40% українців, 60% підтримують це рішення.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", повідомляє RegioNews.

Ще 35% громадян "щось чули" про це, а 25% – вперше чують.

Підтримують таке рішення 58% опитаних, а протилежної думки дотримуються 28% громадян. Серед тих, хто добре знає про це рішення, 73% зазначили про його підтримку, 23% – висловилися проти санкцій.

Крім того, 52% вважають, що санкції викликані проросійською діяльністю Медведчука. Ще 30% переконані, що причиною стали розбірки між олігархами. Також 16% респондентів вважають, що таке рішення – це спроба повернути у власність держави трубопровід. Вказівкою з боку США санкції називають 13% українців, а 10% говорять про тиск на опозицію.

Дослідження провели з 22 по 23 лютого 2021 року серед населення віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Всього опитали 2500 респондентів методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонні інтервʼю з використанням компʼютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Нагадаємо, 19 лютого рішенням РНБО введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Санкції вводяться розслідування СБУ за фінансування тероризму.

РНБО хоче повернути державі "трубу Медведчука". По території України проходить 1433 км трубопроводу.

Ввечері, 20 лютого, президент Зеленський підписав указ про санкції проти Медведчука і Марченко