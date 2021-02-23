У справі "Приватбанку” будуть оголошені нові підозри - Венедіктова

Вона радить "приготуватися" зловмисникам, до яких "ще не дісталися правоохоронці”

Вона радить "приготуватися" зловмисникам, до яких "ще не дісталися правоохоронці”

Фото: із відкритих джерел

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що у справі "ПриватБанку" найближчим часом будуть оголошені нові підозри.

Про це вона повідомила у Facebook, передає RegioNews.

Другий і третій пішли. Точний рахунок матчу - таємниця слідства.

Наголошую - ніякої політики, жодних зволікань, виключно докази, свідчення, експертні висновки і процесуальний прагматизм”, - заявила генпрокурор.

Венедіктова додала, що на всі питання, які турбують суспільство вже багато років, "будуть надані адекватні часу та простору відповіді".

Раджу приготуватися тим свідкам (поки що), на діяльність яких правоохоронці дивились із закритими очима”, - зазначила вона.

Нагадаємо, 22 лютого у Борисполі посадили літак, щоб затримати топ-фігуранта справи Приватбанку. Повідомляється, що Володимир Яценко хотів утекти на приватному літаку у напрямку Відня.

Також генпрокурор Венедіктова повідомила, що кільком колишнім топ-менеджерам "Приватбанку” підписано підозри. Підозру ексзаступнику голови банку погодили після проведення експертного дослідження завданих збитків.

23 лютого колишнім топменеджерам "ПриватБанку" НАБУ повідомило про підозру у розтраті понад 136,89 млн грн. Пызныше стали відомі імена чиновників "Приватбанку", яким оголосили підозри.