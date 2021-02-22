З'явилися нові подробиці затримання соратника Коломойського Яценка

Екс перший заступник голови правління Приватбанку намагався втекти на літаку "Рози Вітрів"

Екс перший заступник голови правління Приватбанку намагався втекти на літаку "Рози Вітрів"

Фото НАБУ

Літак, яким колишній перший заступник голови правління ПАТ КБ "ПриватБанк" Володимир Яценко намагався залишити Україну, обслуговує авіакомпанія Windrose ("Роза Вітрів", Київ), яка ймовірно входить до сфери впливу Коломойського.

Про це свідчать дані Державного реєстру цивільних повітряних суден України, передає RegioNews із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Літак Hawker 800XP із бортовим номером UR-WRR, яким колишній перший заступник голови правління ПАТ КБ "ПриватБанк" Володимир Яценко намагався залишити Україну, обслуговує авіакомпанія Windrose ("Роза Вітрів", Київ), яка ймовірно входить до сфери впливу Коломойського.

Власником судна в держреєстрі вказано кіпрську компанію Viskona Investments Ltd. Фото з номером літака оприлюднило НАБУ.

Згідно з даними flightradar24, літак вилетів із Дніпра о 10:05 в напрямку західного кордону України, проте розвернувся в районі Кам'янця-Подільського і потім сів у Києві. Час польоту склав 1 годину 32 хв.

За твердженням деяких ЗМІ, авіакомпанія Windrose входить до сфери впливу фінансово-промислової групи "Приват", співвласником якої є Ігор Коломойський. Водночас офіційно така інформація не підтверджена.

Як повідомлялося, сьогодні у Борисполі посадили літак, щоб затримати топ-фігуранта справи Приватбанку. Повідомляється, що Володимир Яценко хотів утекти.

Також генпрокурор Венедіктова повідомила, що кільком колишнім топ-менеджерам "Приватбанку” підписано підозри. Підозру ексзаступнику голови банку погодили після проведення експертного дослідження завданих збитків.