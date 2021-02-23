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23 февраля 2021, 13:57 178

В деле "Приватбанка" будут объявлены новые подозрения - Венедиктова

23 февраля 2021, 13:57 178
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Она советует "приготовиться" злоумышленникам, к которым "еще не добрались правоохранители"
Она советует "приготовиться" злоумышленникам, к которым "еще не добрались правоохранители"
Фото: из открытых источников
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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в деле "ПриватБанка" в ближайшее время будут объявлены новые подозрения.

Об этом она сообщила в Facebook, передает RegioNews.

Второй и третий пошли. Точный счет матча - тайна следствия.
Подчеркиваю - никакой политики, никаких проволочек, только доказательства, свидетельства, экспертные заключения и процессуальный прагматизм", - заявила генпрокурор.

Венедиктова добавила, что на все вопросы, которые беспокоят общество уже много лет, "будут предоставлены адекватные времени и пространству ответы".

Советую приготовиться тем свидетелям (пока), на деятельность которых правоохранители смотрели с закрытыми глазами", - отметила она.

Напомним, 22 февраля в Борисполе посадили самолет, чтобы задержать топ-фигуранта дела "Приватбанка". Сообщается, что Владимир Яценко хотел сбежать на частном самолете в направлении Вены.

Также генпрокурор Венедиктова сообщила, что нескольким бывшим топ-менеджерам "Приватбанка” подписано подозрения. Подозрение экс-заместителю председателя банка согласовали после проведения экспертного исследования причиненных убытков.

23 февраля бывшим топ-менеджерам "ПриватБанка" НАБУ сообщило о подозрении в растрате более 136,89 млн грн. Позже стали известны имена чиновников "Приватбанка", которым объявили подозрения.

подозрение заявление уголовное дело Приватбанк Ирина Венедиктова

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