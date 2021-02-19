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19 февраля 2021, 16:55 914

Активисты требуют от СНБО нанести "Три удара по российской агентуре"

19 февраля 2021, 16:55 914
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Акцию под Офисом президента проводят несколько националистических организаций
Акцию под Офисом президента проводят несколько националистических организаций
Фото PavlovskyNews
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Под Офис президента, где должно состояться заседание СНБО, пришёл "Правый сектор" и другие националистические организации с акцией "Три удара по российской агентуре".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на PavlovskyNews.

Активисты выдвинули требования к СНБО, заседание которого ожидается сегодня.

Первое требование - "завершить ликвидацию российских пропагандистских ресурсов, в частности, телеканала "НАШ", сайтов "Вести" и "Страна".

Второе требование - "расследовать деятельность российской агентуры, которая проникла в высшие эшелоны власти: Андрея Портнова, замглавы ОП Олега Татарова и Андрея Смирнова".

Третье требование - "обрезать схемы финансирования преступной деятельности коллаборационистов и спонсоров сепаратизма, взяв в управление государства рынок "Столичный".

Как сообщалось, Зеленский собирает СНБО, заседание состоится 19 февраля.

Позднее у Зеленского рассказали, что СНБО обсудит 19 февраля. Прошлое заседание СНБО состоялось 2 февраля.

СНБО протест заседание Правый сектор агентурная сеть акция

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