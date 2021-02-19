Активисты требуют от СНБО нанести "Три удара по российской агентуре"

Акцию под Офисом президента проводят несколько националистических организаций

Акцию под Офисом президента проводят несколько националистических организаций

Фото PavlovskyNews

Под Офис президента, где должно состояться заседание СНБО, пришёл "Правый сектор" и другие националистические организации с акцией "Три удара по российской агентуре".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на PavlovskyNews.

Активисты выдвинули требования к СНБО, заседание которого ожидается сегодня.

Первое требование - "завершить ликвидацию российских пропагандистских ресурсов, в частности, телеканала "НАШ", сайтов "Вести" и "Страна".

Второе требование - "расследовать деятельность российской агентуры, которая проникла в высшие эшелоны власти: Андрея Портнова, замглавы ОП Олега Татарова и Андрея Смирнова".

Третье требование - "обрезать схемы финансирования преступной деятельности коллаборационистов и спонсоров сепаратизма, взяв в управление государства рынок "Столичный".

Как сообщалось, Зеленский собирает СНБО, заседание состоится 19 февраля.

Позднее у Зеленского рассказали, что СНБО обсудит 19 февраля. Прошлое заседание СНБО состоялось 2 февраля.