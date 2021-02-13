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13 лютого 2021, 17:31 8

У Зеленського розповіли, що обговорить РНБО 19 лютого

13 лютого 2021, 17:31 8
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Минуле засідання РНБО відбулося 2 лютого
Минуле засідання РНБО відбулося 2 лютого
Фото з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський запланував засідання Ради національної безпеки і оборони на 19 лютого для ухвалення рішень, спрямованих на усунення загроз національній безпеці держави.

Про це пише RegioNews з посиланням на Офіс Президента.

"Загрози національній безпеці держави, які мають бути усунуті, вимагають обов’язкових жорстких рішень у межах, що визначені Конституцією України та чинним законодавством", - підкреслюється в повідомленні.

Як зазначили в ОП, суспільство має бачити державу, яка абсолютно точно знає сучасні ризики та вміє реагувати на них професійно й швидко.

"Очевидно також, що, на превеликий жаль, у період до 2019 року українці наочно бачили, що необхідні рішення для захисту національної безпеки, які давно назріли, з політичних міркувань відкладалися. Відсутність тоді достатньої політичної волі заклала під основи нашої державності багато мін сповільненої дії, які й потребують сьогодні системної протидії", - додали в Офісі глави держави.

Також зазначається, що для Зеленського є безумовним пріоритетом виконання конституційного обов’язку Президента із забезпечення національної безпеки держави.

"Рішення, які ухвалюються в результаті колегіальної роботи Ради національної безпеки і оборони, цілковито відповідають інтересам України на цьому етапі розвитку нашої держави", - наголосили в ОП.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Зеленський збирає РНБО - засідання відбудеться 19 лютого.

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