У РНБО сказали, чи вводитиме Україна ще санкції за фінансування тероризму

Нині Служба безпеки України веде відповідну карну справу по ст. 258 ч. 5 Кримінального кодексу щодо фінансування тероризму

Нині Служба безпеки України веде відповідну карну справу по ст. 258 ч. 5 Кримінального кодексу щодо фінансування тероризму

Фото: Вікіпедія

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів, чи плануються додаткові санкції за фінансування тероризму. Йдеться про тих осіб, що займаються контрабандою нафтопродуктів на Донбасі та нелегальним видобутком вугілля, кошти від чого і йдуть на фінансування.

Про це він розповів у ході форуму "Україна 30", пише RegioNews.

Він підкреслив, що Апарат РНБО працює виключно з нормативно-правовими документами, які є в нашій державі. Так, сьогодні Служба безпеки України веде відповідну карну справу по ст. 258 ч. 5 Кримінального кодексу щодо фінансування тероризму.

"У рамках справи відбувається дуже багато процесів. У залежності від того, як слідчі напрацьовують ці матеріали, як відбувається верифікація тих чи інших осіб, апарат РНБО готує документи на засідання ради. Найближче засідання відбудеться у цю п'ятницю. Засідання буде відбуватися на доручення президента", - пояснив секретар РНБО.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

5 лютого Україна направила до YouTube звернення щодо блокування каналів "112”, NewsOne та ZIK.

8 лютого журналісти каналів Медведчука влаштували акцію протесту, вони позаклеювали собі роти.