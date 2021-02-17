Зеленський увів до складу РНБО міністра у справах ветеранів Лапутіну

У грудні минулого року Лапутіна була призначена на посаду міністра у справах ветеранів

У грудні минулого року Лапутіна була призначена на посаду міністра у справах ветеранів

Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України. Своїм указом глава держави ввів до складу РНБО міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента, пише RegioNews.

"Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Лапутіну Юлію Анатоліївну - міністра у справах ветеранів України", - йдеться в указі №56/2021.

Відомо, що у 2014 році Лапутіна була командиром оперативної групи Служби безпеки України в АТО і виконувала завдання по затриманню бойовиків. У тому ж році була призначена заступником начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Нагадаємо, у грудні минулого року Лапутіна була призначена на посаду міністра у справах ветеранів.