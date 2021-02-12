Зеленський збирає РНБО - засідання відбудеться 19 лютого

Президент доручив розпочати підготовку засідання

Президент доручив розпочати підготовку засідання

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на офіційну Facebook-сторінку РНБО.

Президент України Володимир Зеленський доручив Секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову розпочати підготовку засідання РНБО, яке має відбутися 19 лютого в приміщенні Офісу Президента України на вулиці Банковій, 11, - йдеться у повідомленні.

За даними РНБО, на засіданні плануєтся обговорити комплекс питань, частину з яких буде розглянуто в закритому режимі.

Президент України Володимир Зеленський доручив Секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов... Posted by Рада національної безпеки і оборони України on Friday, February 12, 2021

Як повідомлялося, секретар РНБО Данілов заявив, що санкції проти трьох телеканалів скасувати вже неможливо. Докази для запровадження санкцій збирали упродовж 8 місяців.