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19 лютого 2021, 10:36 141

120 шкіл Закарпаття перевели на дистанційне навчання через COVID-19

19 лютого 2021, 10:36 141
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Закарпатська область входить у п'ятірку регіонів із найбільш стрімким поширенням хвороби
Закарпатська область входить у п'ятірку регіонів із найбільш стрімким поширенням хвороби
Фото: із відкритих джерел
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У Закарпатській області вже 120 шкіл перевели на дистанційну форму навчання через стрімке поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на керівника обласного штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій Ігоря Шинкарюка, передає RegioNews.

У вівторок, 16 лютого, в області таких шкіл нараховувалося 72. Шинкарюк повідомив, що найбільше шкіл перевели на "дистанційку” на Рахівщині, Хустщині та в Ужгороді.

За останній тиждень показник захворюваності на COVID-19 в Перечинський територіальній громаді збільшився на 400%.

За даними обласного центру громадського здоров'я, за минулу добу на Закарпатті підтвердили коронавірус у 397 пацієнтів.

Нагадаємо, в Україні за добу більше шести тисяч нових випадків COVID-19, найбільшу кількість нових випадків виявили в Івано-Франківській та Вінницькій областях.

Ужгород Закарпаття коронавірус школи ОДА

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