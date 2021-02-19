120 шкіл Закарпаття перевели на дистанційне навчання через COVID-19

Закарпатська область входить у п'ятірку регіонів із найбільш стрімким поширенням хвороби

Закарпатська область входить у п'ятірку регіонів із найбільш стрімким поширенням хвороби

Фото: із відкритих джерел

У Закарпатській області вже 120 шкіл перевели на дистанційну форму навчання через стрімке поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на керівника обласного штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій Ігоря Шинкарюка, передає RegioNews.

У вівторок, 16 лютого, в області таких шкіл нараховувалося 72. Шинкарюк повідомив, що найбільше шкіл перевели на "дистанційку” на Рахівщині, Хустщині та в Ужгороді.

За останній тиждень показник захворюваності на COVID-19 в Перечинський територіальній громаді збільшився на 400%.

За даними обласного центру громадського здоров'я, за минулу добу на Закарпатті підтвердили коронавірус у 397 пацієнтів.

Нагадаємо, в Україні за добу більше шести тисяч нових випадків COVID-19, найбільшу кількість нових випадків виявили в Івано-Франківській та Вінницькій областях.