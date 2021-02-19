Вспышка COVID-19 на Франковщине: Шмыгаль обвинил местные власти в бездействии

Ивано-Франковская область остается лидером среди других регионов по темпам распространения коронавируса

Ивано-Франковская область остается лидером среди других регионов по темпам распространения коронавируса

Фото: из открытых источников

Вспышка коронавируса в Ивано-Франковской области развивается очень быстрыми темпами, и регион пылает от эпидемии.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает RegioNews.

По его словам, Ивано-Франковская область лидирует в антирейтинге, там эпидемия развивается очень быстрыми темпами.

К сожалению, в этом году местными властями не было сделано ни одного шага, чтобы остановить эту эпидемию. Ивано-Франковская область сегодня фактически пылает от эпидемии коронавируса", - сказал Шмыгаль.

Значительный рост количества больных COVID-19 в течение недели наблюдается в западных областях: Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Черновицкой. В этих регионах усилили карантинные ограничения и контроль за их соблюдением.

Напомним, на Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за критической ситуации с COVID-19. Мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что Львов может принять часть COVID-пациентов с Прикарпатья.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске центральная больница переполнена больными COVID-19.