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19 февраля 2021, 11:42 246

Вспышка COVID-19 на Франковщине: Шмыгаль обвинил местные власти в бездействии

19 февраля 2021, 11:42 246
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Ивано-Франковская область остается лидером среди других регионов по темпам распространения коронавируса
Ивано-Франковская область остается лидером среди других регионов по темпам распространения коронавируса
Фото: из открытых источников
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Вспышка коронавируса в Ивано-Франковской области развивается очень быстрыми темпами, и регион пылает от эпидемии.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает RegioNews.

По его словам, Ивано-Франковская область лидирует в антирейтинге, там эпидемия развивается очень быстрыми темпами.

К сожалению, в этом году местными властями не было сделано ни одного шага, чтобы остановить эту эпидемию. Ивано-Франковская область сегодня фактически пылает от эпидемии коронавируса", - сказал Шмыгаль.

Значительный рост количества больных COVID-19 в течение недели наблюдается в западных областях: Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Черновицкой. В этих регионах усилили карантинные ограничения и контроль за их соблюдением.

Напомним, на Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за критической ситуации с COVID-19. Мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что Львов может принять часть COVID-пациентов с Прикарпатья.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске центральная больница переполнена больными COVID-19.

коронавирус заявление Ивано-Франковск болезнь COVID-19 Денис Шмыгаль

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