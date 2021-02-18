Зеленский назвал судебную систему в Украине "одной из самых больших проблем"

В ближайшее время соберется Комиссия по вопросам правовой реформы при президенте Украины

В ближайшее время соберется Комиссия по вопросам правовой реформы при президенте Украины

Фото: Офис президента

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews.

Судебная система в Украине на сегодня является одной из самых больших проблем. Прежде всего - для обычных украинцев, которые не имеют надежды на справедливость в судах и не чувствуют защиты судебной системы. Но есть и проблемы другого характера - как привлечение инвестиций, имидж Украины. На судебной реформе настаивают все международные партнеры Украины, и нам надо ее сделать", - заявил Зеленский.

Он добавил, что Стратегия развития органов правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы предусматривает установление основных направлений политики и приоритетов дальнейшего совершенствования законодательства Украины о судоустройстве, статусе судей и судопроизводстве.

Участники совещания обсудили законопроект о Высшем совете правосудия и вопросы отбора Высшей квалификационной комиссии судей и запуск Суда интеллектуальной собственности.

Также было решено, что в ближайшее время соберется комиссия по вопросам правовой реформы при президенте. Кроме того, участники совещания детально обсудили введение в Украине института суда присяжных.

Напомним, почти 70% украинцев не знают, что предусматривает судебная реформа Зеленского.