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18 лютого 2021, 17:58 5

Печерський райсуд Києва ініціює притягнення до дисциплінарної відповідальності адвокатів Януковича

18 лютого 2021, 17:58 5
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В судовому засіданні оголошено перерву до 1 березня через неможливість слухання без участі захисту
В судовому засіданні оголошено перерву до 1 березня через неможливість слухання без участі захисту
Фото з відкритих джерел
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Печерський суд відклав до 1 березня розгляд клопотання зі спецрозслідування стосовно Януковича через неявку захисту й ініціював питання притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності.

Печерський районний суд Києва відклав до 1 березня розгляд клопотання слідчого Державного бюро розслідувань (ДБР) про надання дозволу на проведення спеціального судового розслідування в кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича в організації насильницьких злочинів на Майдані через неявку захисту й ініціював питання притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності.

Таке рішення суд ухвалив за клопотанням сторони обвинувачення.

Ініціювати питання притягнення до дисциплінарної відповідальності (адвокатів) ... адвокати зловживають процесуальними правами та затягують розгляд клопотання (про спецрозслідування – ред.), - ідеться в рішенні суду.

У зв'язку з неможливістю слухання без участі захисту в судовому засіданні оголошено перерву до 1 березня 14:30.

Як повідомлялося, сьогодні також адвокати втікача Януковича не прийшли на розгляд апеляції про його заочний арешт. Справа стосується узурпації влади.

суд апеляція адвокат Печерський суд Віктор Янукович

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