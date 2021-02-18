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18 лютого 2021, 17:52 9

Зеленський просить Раду виправити юридичну колізію у законі про соцзахист людей з інвалідністю

18 лютого 2021, 17:52 9
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Він звернувся до голови ВР Дмитра Разумкова
Він звернувся до голови ВР Дмитра Разумкова
Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський просить Верховну Раду невідкладно виправити юридичну колізію, виявлену у законі у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю. Він звернувся до голови ВР Дмитра Разумкова.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента, пише RegioNews.

Йдеться про законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо перейменування Фонду соціального захисту інвалідів і приведення термінології у відповідність із законодавством у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю". Президент наполягає, щоб документ розглянули позачергово.

"Проголосований документ містить юридичну колізію, яка полягає в тому, що одне з його положень (про набрання чинності з 1 січня 2021 року) не відповідає Конституції України, оскільки передбачає, що закон набуває чинності до його офіційної публікації", - вказано у повідомленні.

Міністерство юстиції запропонувало накласти на закон технічне вето.

"Я вкрай стурбований тим, що закон вимагає технічного ветування, інакше він може бути скасований через те, що суперечить конституційним нормам. Ми цього не допустимо - люди з інвалідністю обов’язково матимуть захист, закріплений законом України", - зазначив Зеленський.

Він заявив, що закон буде повернуто до парламенту для термінового доопрацювання.

Нагадаємо, раніше у Зеленського пояснили, чому не підтримують відставку Степанова на тлі вакцинації.

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