Підстав для відставки генпрокурора Венедіктової немає, - Верещук

"Слуги" вважають, що вона на своєму місці

"Слуги" вважають, що вона на своєму місці

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Нардеп від «Слуги народу» заявила, що підстав для відставки генерального прокурора Ірини Венедіктової немає, хоча і є питання в частині результатів розслідування справ Майдану.

Про це заявила народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Сьогодні в парламенті доповідала пані Венедіктова. Ми вважаємо, що вона на своєму місці, може продовжувати роботу. А відтак, я думаю, що відставки не буде, - сказала Верещук в ефірі одного з українських телеканалів.

Нардеп додала, що до Офісу Генпрокурора є питання в частині результатів розслідування справ Майдану.

Щодо результатів розслідування – так, є питання. Але ми почули чіткі дедлайни – до кінця 2021 року (Венедіктова обіцяє вирок у справі про розстріли на Інститутській до кінця року, - ред.). Сподіваємося, що так і буде, - сказала Верещук.

Як повідомлялося, Генеральний прокурор Венедіктова розповіла в Раді про проведену за рік роботу. За її словами, швидкому розслідуванню справ заважають норми чинного Кримінального процесуального кодексу.

Після цього нардеп Гончаренко розкритикував звіт генпрокурора Венедіктової у Раді. У парламенті очікують на "посадки" топ-корупціонерів "вже тут і зараз".