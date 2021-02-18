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18 лютого 2021, 11:36 54

Генпрокурор: Справа за заявами про порушення під час голосування за призначення Шкарлета міністром розслідується

18 лютого 2021, 11:36 54
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Кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань
Кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань
Фото РБК-Україна
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Досудове розслідування за фактом можливих порушень під час голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України проводиться.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, виступаючи зі звітом у Верховній Раді, передає RegioNews.

Ірина Венедіктова відповіла на запитання про те, чи проводиться розслідування за фактом кнопкодавства під час голосування за призначення міністра освіти та причетності до приховування правопорушення співробітниками управління державної охорони.

Є декілька заяв... кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), справді проводиться досудове розслідування, - сказала генпрокурор.

Як повідомлялося, "Голос" ініціює подання в КСУ щодо незаконного призначення Шкарлета. Народні депутати "точно знають, що 226 голосів на підтримку Шкарлета не було", запевнюють у політсилі.

Також нардепи зібрали необхідні підписи для подання в КСУ щодо "кнопкодавства за Шкарлета". Планують направити подання 22 лютого.

Верховна Рада кнопкодав міністр освіти генпрокурор звіт Ірина Венедіктова Сергій Шкарлет

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