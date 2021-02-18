Оснований для отставки генпрокурора Венедиктовой нет, - Верещук

"Слуги" считают, что она на своем месте

"Слуги" считают, что она на своем месте

Фото из открытых источников

Нардеп от «Слуги народа» заявила, что оснований для отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой нет, хотя и есть вопросы в части результатов расследования дел Майдана.

Об этом заявила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Сегодня в парламенте докладывала госпожа Венедиктова. Мы считаем, что она на своем месте, может продолжать работу. А следовательно, я думаю, что отставки не будет, - сказала Верещук в эфире одного из украинских телеканалов.

Нардеп добавила, что к Офису Генпрокурора есть вопросы в части результатов расследования дел Майдана.

По результатам расследования – да, есть вопросы. Но мы услышали четкие дедлайны – до конца 2021 года (Венедиктова обещает приговор по делу о расстрелах на Институтской до конца года, - ред.). Надеемся, что так и будет, - сказала Верещук.

Как сообщалось, Генеральный прокурор Венедиктова рассказала в Раде о проделанной за год работе. По ее словам, быстрому расследованию дел мешают нормы действующего Уголовного процессуального кодекса.

После этого нардеп Гончаренко раскритиковал отчет генпрокурора Венедиктовой в Раде. В парламенте ожидают "посадок" топ-коррупционеров "уже здесь и сейчас".