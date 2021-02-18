Оснований для отставки генпрокурора Венедиктовой нет, - Верещук
Нардеп от «Слуги народа» заявила, что оснований для отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой нет, хотя и есть вопросы в части результатов расследования дел Майдана.
Об этом заявила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает RegioNews со ссылкой на УНН.
Сегодня в парламенте докладывала госпожа Венедиктова. Мы считаем, что она на своем месте, может продолжать работу. А следовательно, я думаю, что отставки не будет, - сказала Верещук в эфире одного из украинских телеканалов.
Нардеп добавила, что к Офису Генпрокурора есть вопросы в части результатов расследования дел Майдана.
По результатам расследования – да, есть вопросы. Но мы услышали четкие дедлайны – до конца 2021 года (Венедиктова обещает приговор по делу о расстрелах на Институтской до конца года, - ред.). Надеемся, что так и будет, - сказала Верещук.
Как сообщалось, Генеральный прокурор Венедиктова рассказала в Раде о проделанной за год работе. По ее словам, быстрому расследованию дел мешают нормы действующего Уголовного процессуального кодекса.
После этого нардеп Гончаренко раскритиковал отчет генпрокурора Венедиктовой в Раде. В парламенте ожидают "посадок" топ-коррупционеров "уже здесь и сейчас".