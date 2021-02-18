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18 февраля 2021, 19:08 5

Оснований для отставки генпрокурора Венедиктовой нет, - Верещук

18 февраля 2021, 19:08 5
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"Слуги" считают, что она на своем месте
"Слуги" считают, что она на своем месте
Фото из открытых источников
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Нардеп от «Слуги народа» заявила, что оснований для отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой нет, хотя и есть вопросы в части результатов расследования дел Майдана.

Об этом заявила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Сегодня в парламенте докладывала госпожа Венедиктова. Мы считаем, что она на своем месте, может продолжать работу. А следовательно, я думаю, что отставки не будет, - сказала Верещук в эфире одного из украинских телеканалов.

Нардеп добавила, что к Офису Генпрокурора есть вопросы в части результатов расследования дел Майдана.

По результатам расследования – да, есть вопросы. Но мы услышали четкие дедлайны – до конца 2021 года (Венедиктова обещает приговор по делу о расстрелах на Институтской до конца года, - ред.). Надеемся, что так и будет, - сказала Верещук.

Как сообщалось, Генеральный прокурор Венедиктова рассказала в Раде о проделанной за год работе. По ее словам, быстрому расследованию дел мешают нормы действующего Уголовного процессуального кодекса.

После этого нардеп Гончаренко раскритиковал отчет генпрокурора Венедиктовой в Раде. В парламенте ожидают "посадок" топ-коррупционеров "уже здесь и сейчас".

генпрокурор Ирина Венедиктова Ирина Верещук Слуга народа отставка Верховная Рада

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