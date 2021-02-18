Кабінет міністрів на сьогодні досить ефективний, - Подоляк

Радник голови ОП переконаний, що потрібно тільки "підсилити деякі позиції"

Радник голови ОП переконаний, що потрібно тільки "підсилити деякі позиції"

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В Офісі президента вважають, що Кабмін ще не до кінця допрацював свою каденцію, за винятком позицій, які необхідно посилити.

Про це радник голови ОП Михайло Подоляк повідомив в інтерв'ю РБК-Україна, передає RegioNews.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що відправляти Кабмін у відставку у Зеленського не планують.

Мені здається, що Кабмін ще не до кінця допрацював свою каденцію. В принципі, за винятком може якихось позицій, які необхідно посилити. Зокрема, наприклад, у нас на сьогодні дуже розірвана галузева історія по міністерству енергетики, відсутність міністра, який зможе модерувати ці процеси, з урахуванням того, що там дуже складні контрагенти і переплетення інтересів – це важливий аспект. Далі: Кабміну, мені здається, не вистачає макроекономічної ваговитості, коли він точно розставляє акценти, де, як і коли ми будемо перебувати з точки зору макроекономіки. Мені здається, що необхідно більш дисципліновано підходити до виконання бюджетних показників, - сказав Подоляк.

У той же час він висловив розуміння того, що "тиск на бюджет у нас все таки завищена через ковід".

Мені здається, що Кабінет міністрів на сьогодні досить ефективний, за винятком того, що йому потрібно посилити свою ваговитість – скажімо так, базова економічне розуміння того, куди ми зайдемо через півроку-рік. Це додасть суспільству впевненості, - додав Подоляк.

Також він сказав, що негатив, який з'явився з-за відстрочення вакцинації – "це абсолютна зона відповідальності чинного міністра охорони здоров'я".

Як повідомлялося раніше, нардеп Верещук припустила, що Степанова можуть відправити у відставку через зрив вакцинації. Міністру визначили граничний термін початку вакцинації - кінець лютого.

Гетманцев заявив, що Степанова звільнять, якщо вакцинація від COVID-19 не почнеться на цьому тижні. У той же час він додав, що це лише його припущення.