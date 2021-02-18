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18 лютого 2021, 11:50 25

"Саджати будемо?": нардеп Гончаренко розкритикував звіт генпрокурора Венедіктової у Раді

18 лютого 2021, 11:50 25
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У парламенті очікують на "посадки" топ-корупціонерів "вже тут і зараз"
Фото: УНІАН
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Народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко з трибуни Верховної Ради розкритикував звіт генерального прокурора Ірини Венедіктової перед нардепами. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал нардепа.

Як вважає Гончаренко, звертаючись до Венедіктової, "Ви бачите скалку в оці опозиції, але не бачите такі колоди в оці влади як Татаров, Єрмак та "слуги” - корупціонери".

Ми сьогодні слухали звіт генерального прокурора, але не почули де ж ті високопосадовці які сіли за цей рік? Де повернуті мільярди з "Великого крадівництва” чи інших сьогоднішніх корупційних годівниць? Так і має починатися справжній звіт генпрокурора", - зазначив нардеп.

За словами нардепа, від генпрокурора чекають покарання тих, хто вбивав українців сім років тому під час Революції Гідності, чекають що "слуги”-корупціонери зустрічатимуться з прокурором в залі суду, а не слухаючи звіт у Верховній Раді.

До весни залишилося 10 днів. Саджати будемо? Чекаємо на посадки топ-корупціонерів нинішньої влади вже тут і зараз", - резюмував Гончаренко.

Раніше повідомлялось, що генеральний прокурор Венедіктова розповіла в Раді про проведену за рік роботу.

ВР корупція Ірина Венедіктова в'язниця Європейська солідарність Олексій Гончаренко

 
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