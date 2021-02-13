Зеленський хоче обмежити повноваження ОАСК: що відомо

Також він ініціює реформування Вищої ради правосуддя

Також він ініціює реформування Вищої ради правосуддя

Офіс президента

Про це йдеться в повідомленні Офісу президента, передає RegioNews.

Зазначається, що вже наступного тижня народні депутати зможуть розпочати опрацювання законопроєктів щодо функціонування судової системи, ініційованих Зеленським.

У разі ухвалення першого законопроекту всі судові спори, у яких оскаржуються акти центральних органів виконавчої влади, державних регуляторів та будь-якого іншого субʼєкта владних повноважень, які поширюються на всю територію України, забираються з виключної підсудності Окружного адміністративного суду міста Києва і будуть передані Верховному Суду як суду першої інстанції. Судом апеляційної інстанції у таких спорах буде Велика Палата Верховного Суду.

Таке врегулювання підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції унеможливить будь-які маніпуляції з рішеннями субʼєктів владних повноважень, які раніше могли провокуватися через оскарження в ОАСК.

Другий законопроект передбачає обов’язкову перевірку на доброчесність чинних та майбутніх членів Вищої ради правосуддя, а також врегульовує питання діяльності служби дисциплінарних інспекторів як постійного структурного підрозділу секретаріату ВРП.

Третім законопроектом вносяться зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення й запроваджується відповідальність за ненадання інформації на запит дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

Як повідомлялося раніше, 8 лютого у справі "плівок ОАСК" Вовка не змогли примусово доставити до суду. Подано клопотання про повторну спробу його примусового приводу.

Раніше голова ОАСК Вовк назвав рішення ВАКС про його примусовий привід до суду незаконним. Він не планує виконувати "дивне" рішення Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, 11 серпня 2020 р. правоохоронці оголосили в розшук сімох фігурантів справи про можливу спробу захоплення судової влади керівництвом Окружного адміністративного суду Києва. Серед них був і голова ОАСК Павло Вовк.