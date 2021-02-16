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16 лютого 2021, 14:29 740

У Закарпатській області суддя отримав шість років в’язниці за хабарництво - САП

16 лютого 2021, 14:29 740
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Правоохоронці довели, що суддя двічі отримував хабарі у службовому кабінеті
Правоохоронці довели, що суддя двічі отримував хабарі у службовому кабінеті
Фото: Facebook
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Вищий антикорупційний суд визнав винуватим та засудив до 6 років позбавлення волі суддю Рахівського районного суду Закарпатської області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу САП.

16.02.2021 вироком Вищого антикорупційного суду визнаний винним і засуджений до 6 років позбавлення волі суддя Рахівського районного суду Закарпатської області, викритий в березні 2019 року в корупційних злочинах", - йдеться у повідомленні.

Прокурори та детективи довели, що суддя двічі отримував хабарі - у вересні 2018 року 400 доларів та у березні 2019 року 10 тисяч гривень.

За такі суми суддя обіцяв посприяти у позитивному вирішенні в адміністративній справі, яку розглядав інший суддя, а також розглянути на користь цього ж заявника цивільну справу про стягнення боргу.

Суд засудив суддю до 6 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади судді на 3 роки та конфіскацією всього належного йому майна.

Раніше повідомлялось, що у Запоріжжі керівництво міськради привласнило 400 тисяч на ремонті будинків.

суд хабар ВАКС САП Закарпаття

 
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