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16 лютого 2021, 12:01 26

"Голос" ініціює подання в КСУ щодо незаконного призначення Шкарлета

16 лютого 2021, 12:01 26
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Народні депутати "точно знають, що 226 голосів на підтримку Шкарлета не було", запевнюють у політсилі
Народні депутати "точно знають, що 226 голосів на підтримку Шкарлета не було", запевнюють у політсилі
Фото: з відкритих джерел
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Фракція "Голос" ініціює конституційне подання щодо незаконного призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки.

Про це на пленарному засіданні Верховної Ради заявила народний депутат фракції "Голос" Інна Совсун, передає RegioNews.

Після голосування за призначення міністром освіти і науки Сергія Шкарлета ми з вами на цьому табло побачили цифру 226. Ми всі точно знаємо, що 226 голосів за призначення Шкарлета не було... Ми підготували конституційне подання для того, щоб визнати призначення Сергія Шкарлета незаконним", - заявила вона.

Також Совгун подякувала генеральній прокурорці Ірині Венедіктовій за те, що вони вже відкрили кримінальне провадження за фактом кнопкодавства під час призначення Шкарлета

Нагадаємо, 18 грудня у Раді пропонують проголосувати за звільнення Шкарлета з посади міністра.

21 грудня під Офісом Зеленського мітингували за відставку Шкарлета.

ВР кнопкодав Голос КСУ Сергій Шкарлет

 
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