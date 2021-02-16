09:14  16 лютого
Коронавірус в Україні: за добу госпіталізували майже тисячу осіб
10:01  16 лютого
В Україні через негоду досі обмежено рух вантажівок на дорогах - ДСНС
08:11  16 лютого
Ситуація на Донбасі: за добу зафіксовано три порушення з боку бойовиків
UA | RU
UA | RU
16 лютого 2021, 15:56 89

Нардепи відновили конкурси для держслужбовців

16 лютого 2021, 15:56 89
Читайте также на русском языке
Раніше цим законом Рада також анулювала урізання повноважень виконуючих обов'язки міністрів
Раніше цим законом Рада також анулювала урізання повноважень виконуючих обов'язки міністрів
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Верховна Рада відновила конкурси на зайняття посад державних службовців. Народні депутати схвалили відповідний законопроект №4531.

Про це повідомляє RegioNews.

Закон також виключає можливість звільнення державних службовців категорії "А" за політично вмотивованими рішеннями.

Згідно з документом, протягом шести місяців з дня набрання чинності цим законом оголошуються конкурси на посади, що обіймають особи, з якими укладені контракти про проходження державної служби на період дії карантину, установленого Кабінетом міністрів.

Відповідні контракти діють до призначення на посаду держслужби особи за результатами конкурсу, але не більше дев’яти місяців з дня набрання чинності цим законом.

При цьому добори, рішення за результатами яких не прийняті або не оприлюднені, скасовуються.

Нагадаємо, 13 січня Зеленський підписав закон щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі.

Україна Верховна Рада законопроєкт парламент держслужбовці

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Спритний Лисенко: як мер Сум облаштував міську раду під себе
Параліч місцевої влади: як в одеській Затоці перемогли ЦВК
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua