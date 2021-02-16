В Держохороні кажуть, що відео з "кнопкодавством Шкарлета" пропало не у них

Розпорядником цієї інформації називають Апарат Верховної ради

Розпорядником цієї інформації називають Апарат Верховної ради

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В Управлінні державної охорони заявляють, що не підтвержували факт зникнення відео з сесійної зали Верховної Ради

Як передає RegioNews, про це повідомляє Управління державної охорони України на своїй Facebook-сторінці.

Деякими ЗМІ поширюється інформація щодо так званого зникнення відео з сесійної зали Верховної Ради України та нібито підтвердження зазначеного факту представниками Управління державної охорони України. Повідомляємо, що відповідні заяви не відповідають дійсності та містять неправдиві й маніпулятивні відомості, - йдеться у повідомленні.

В Держохороні зазначили, що згідно з законодавством, а саме пункту 4 статті 15 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" одним із способів здійснення державної охорони є оснащення об’єктів технічними засобами охорони за рахунок коштів юридичних осіб, в користуванні яких ці об’єкти перебувають.

Оснащення адміністративних будинків, де працює Верховна Рада України, технічними засобами охорони здійснено за рахунок коштів, передбачених у Законі України "Про Державний бюджет України" на забезпечення діяльності Верховної Ради України. У зв’язку з цим, володільцем та розпорядником такої інформації є Апарат Верховної Ради України, - йдеться у заяві.

Деякими ЗМІ поширюється інформація щодо так званого зникнення відео з сесійної зали Верховної Ради України та нібито... Posted by Управління державної охорони України on Tuesday, February 16, 2021

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що нардеп Железняк заявив про зникнення відео з "кнопкодавством Шкарлета". 17 грудня 2020 року Верховна Рада підтримала призначення Шкарлета, хоча профільний комітет з питань освіти двічі не підтримав відповідне подання.

Сьогодні стало відомо, що "Голос" ініціює подання в КСУ щодо незаконного призначення Шкарлета. Народні депутати "точно знають, що 226 голосів на підтримку Шкарлета не було", запевнюють у політсилі.