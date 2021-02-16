16:37  16 лютого
Кабмін 17 лютого може знову запровадити в Україні зони карантину - Мокан
15:23  16 лютого
Смертельна пожежа у Харкові: після перевірок закрилися 36 нелегальних закладів
17:54  16 лютого
На Донбасі бойовики стріляли із мінометів та снайперської зброї, обійшлось без втрат
UA | RU
UA | RU
16 лютого 2021, 21:16 55

В Держохороні кажуть, що відео з "кнопкодавством Шкарлета" пропало не у них

16 лютого 2021, 21:16 55
Читайте также на русском языке
Розпорядником цієї інформації називають Апарат Верховної ради
Розпорядником цієї інформації називають Апарат Верховної ради
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Управлінні державної охорони заявляють, що не підтвержували факт зникнення відео з сесійної зали Верховної Ради

Як передає RegioNews, про це повідомляє Управління державної охорони України на своїй Facebook-сторінці.

Деякими ЗМІ поширюється інформація щодо так званого зникнення відео з сесійної зали Верховної Ради України та нібито підтвердження зазначеного факту представниками Управління державної охорони України. Повідомляємо, що відповідні заяви не відповідають дійсності та містять неправдиві й маніпулятивні відомості, - йдеться у повідомленні.

В Держохороні зазначили, що згідно з законодавством, а саме пункту 4 статті 15 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" одним із способів здійснення державної охорони є оснащення об’єктів технічними засобами охорони за рахунок коштів юридичних осіб, в користуванні яких ці об’єкти перебувають.

Оснащення адміністративних будинків, де працює Верховна Рада України, технічними засобами охорони здійснено за рахунок коштів, передбачених у Законі України "Про Державний бюджет України" на забезпечення діяльності Верховної Ради України. У зв’язку з цим, володільцем та розпорядником такої інформації є Апарат Верховної Ради України, - йдеться у заяві.

Деякими ЗМІ поширюється інформація щодо так званого зникнення відео з сесійної зали Верховної Ради України та нібито...

Posted by Управління державної охорони України on Tuesday, February 16, 2021

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що нардеп Железняк заявив про зникнення відео з "кнопкодавством Шкарлета". 17 грудня 2020 року Верховна Рада підтримала призначення Шкарлета, хоча профільний комітет з питань освіти двічі не підтримав відповідне подання.

Сьогодні стало відомо, що "Голос" ініціює подання в КСУ щодо незаконного призначення Шкарлета. Народні депутати "точно знають, що 226 голосів на підтримку Шкарлета не було", запевнюють у політсилі.

Верховна Рада кнопкодав відео охорона Сергій Шкарлет

Нардепи відновили конкурси для держслужбовців
16 лютого 2021, 15:56
Призначення Вітренка найближчими днями в Раді розглядатися не буде - Кравчук
16 лютого 2021, 13:34
Законопроект про звільнення Ситника внесли в Раду
15 лютого 2021, 20:40
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Спритний Лисенко: як мер Сум облаштував міську раду під себе
Параліч місцевої влади: як в одеській Затоці перемогли ЦВК
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram