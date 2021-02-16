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16 лютого 2021, 15:07 65

Вітренко пояснив, що кадрові зміни у "Нафтогазі" пропонує у відповідь на доручення прем'єра

16 лютого 2021, 15:07 65
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В. о. міністра енергетики України Юрій Вітренко підтвердив звернення до Кабінету Міністрів розглянути питання зміни керівництва НАК "Нафтогаз України" в результаті доручення прем'єр-міністра проаналізувати невиконання плану збільшення внутрішнього газовидобування.

Про це Юрій Вітренко сказав під час форуму "Україна 30", передає RegioNews.

Я звернувся у відповідь на відповідне доручення з боку прем'єр-міністра. Держаудитслужба перевіряла "Нафтогаз" наприкінці минулого року, а план видобутку, який показує падіння, а не збільшення, лише нещодавно надійшов до міністерства, - сказав Вітренко.

За словами Вітренка, на виявлені Держаудитслужбою порушення в НАК і невиконання плану щодо збільшення видобутку мають бути ухвалені відповідні кадрові рішення.

Мають бути ухвалені рішення, зокрема кадрові, за результатами вже проведеної перевірки "Нафтогазу"... Також ми як орган, який формує державну політику в енергетиці, показали і відзначили, що "Нафтогаз" не виконує національного завдання щодо збільшення видобутку власного газу - замість збільшення видобутку, він зменшує. "Нафтогаз" має наглядову раду, яка мала за цим стежити. На жаль, вона неефективно за цим спостерігала, тому також має бути ухвалено відповідні рішення, - додав Вітренко.

Як повідомлялося сьогодні, Вітренко запропонував Шмигалю провести аудит "Нафтогазу" та звільнити Коболєва. Він назвав декілька причин для прийняття такого рішення.

Також сьогодні стало відомо, що призначення Вітренка найближчими днями в Раді розглядатися не буде. Подання від "Слуги народу" та Кабміну про призначення Вітренка ще немає.

Нафтогаз Андрій Коболєв звільнення Юрій Вітренко Кабмін кадри

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