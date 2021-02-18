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18 февраля 2021, 10:59 47

Кабинет министров на сегодняшний день достаточно эффективен, - Подоляк

18 февраля 2021, 10:59 47
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Советник главы ОП убеждён, что нужно только "усилить некоторые позиции"
Советник главы ОП убеждён, что нужно только "усилить некоторые позиции"
Фото из открытых источников
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В Офисе президента считают, что Кабмин еще не до конца доработал свою каденцию, за исключением позиций, которые необходимо усилить.

Об этом советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил в интервью РБК-Украина, передаёт RegioNews.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что отправлять Кабмин в отставку у Зеленского не планируют.

Мне кажется, что Кабмин еще не до конца доработал свою каденцию. В принципе за исключением может каких-то позиций, которые необходимо усилить. В частности, например, у нас на сегодняшний день очень разорванная отраслевая история по министерству энергетики, отсутствие министра, который сможет модерировать эти процессы, с учетом того, что там очень сложные контрагенты и переплетение интересов – это важный аспект. Дальше: Кабмину, мне кажется, не хватает макроэкономической тяжеловесности, когда он точно расставляет акценты, где, как и когда мы будем находиться с точки зрения макроэкономики. Мне кажется, что необходимо более дисциплинировано подходить к исполнению бюджетных показателей, - сказал Подоляк.

В то же время он высказал понимание того, что "давление на бюджет у нас все таки завышено из-за ковида".

Мне кажется, что Кабинет министров на сегодняшний день достаточно эффективен, за исключением того, что ему нужно усилить свою тяжеловесность – скажем так, базовое экономическое понимание того, куда мы зайдем через полгода-год. Это добавит обществу уверенности, - добавил Подоляк.

Также он сказал, что негатив, который появился из-за отсрочки вакцинации – "это абсолютная зона ответственности действующего министра здравоохранения".

Как сообщалось ранее, нардеп Верещук предположила, что Степанова могут отправить в отставку из-за срыва вакцинации. Министру определили граничный срок начала вакцинации - конец февраля.

Также Гетманцев заявил, что Степанова уволят, если вакцинация от COVID-19 не начнется на этой неделе. В то же время он добавил, что это лишь его предположение.

Кабмин Офис президента Михаил Подоляк отставка министр

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